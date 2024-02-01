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1 февраля 2024, 9:54 Читати українською

Реформирование БЭБ: Бизнес забраковал правительственные законопроекты

Европейская Бизнес Ассоциация выступила против правительственных законопроектов № 10439 и № 10440 по реформированию БЭБ в нынешних редакциях. Ассоциация предлагает доработать уже зарегистрированные законопроекты № 10088 и 10088−1. Об этом говорится в заявлении ЕБА.

Европейская Бизнес Ассоциация выступила против правительственных законопроектов № 10439 и № 10440 по реформированию БЭБ в нынешних редакциях.
Фото: depositphotos

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Позиция бизнеса

Ассоциация отметила, что в понедельник в Раде зарегистрировали правительственные законопроекты № 10439 и № 10440 по реформированию Бюро экономической безопасности (БЭБ).

«Ассоциация уже несколько лет отмечала необходимость перезагрузки БЭБ с целью повышения эффективности его работы и нивелирования коррупционных рисков, которые могут возникать в работе данного государственного органа, на который возлагают функции борьбы с экономической преступностью и контрабандой.

В частности, сообщество акцентировало, что отбор на ключевые должности БЭБ должен осуществляться на конкурсной основе, крайне важным и первоочередным является назначение эффективного руководителя, который, собственно, и будет дальше формировать команду. В то же время после обновления должностного состава БЭБ на конкурсной основе все уголовные производства в экономической сфере должны быть переданы в БЭБ (ведь ими могут заниматься все правоохранительные органы).

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В то же время именно аналитическая работа должна стать движущей силой развития борьбы с экономической преступностью в Украине и дать возможность выявлять уголовные правонарушения на ранних стадиях и предотвращать их и т. д.", — говорится в позиции ЕБА.

В ассоциации считают, что правительственный законопроект № 10439, по мнению бизнеса, не направлен на перезагрузку БЭБ, поскольку сохраняет все нормы документа, который пытались зарегистрировать еще в сентябре 2023 года.

В частности, не определено, когда должна быть сформирована обновленная команда БЭБ после избрания руководителя, когда и должна ли вообще происходить переаттестация старых работников и т. д., добавляет ЕБА.

По словам ассоциации, бизнес-сообщество не совсем поддерживает и законопроект № 10440, поскольку будет довольно трудно воплотить в жизнь некоторые нормы (в частности, по привлечению Совета бизнес-омбудсмена к обыскам и выемке в производствах БЭБ).

«Кроме того, некоторые нормы дублируют или противоречат другим (например, не привлечение представителей других правоохранительных органов к проведению следственных действий)», — говорится в позиции ассоциации.

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По словам экспертов ассоциации, проект закона должен предусматривать: избрание нового директора БЭБ с участием международных партнеров по процедурам избрания руководителей антикоррупционных органов.

Также комиссия по проведению конкурса должна вносить предложение для премьер-министра Украины в отношении одного, а не трех кандидатов на должность директора БЭБ во избежание возможного политического влияния на такое назначение.

«Вместе с этим, по мнению представителей бизнеса, необходима переаттестация всех работников БЭБ после избрания нового директора БЭБ, работа БЭБ должна фокусироваться сугубо на аналитических функциях, все экономические преступления (после реформирования) должны быть в компетенции БЭБ и т. д.», — добавили в ЕБА.

Обращение бизнеса

Бизнес обратился к председателю Верховной Рады и просит не голосовать за перечисленные законопроекты в такой редакции, а доработать уже зарегистрированные законопроекты № 10088 и 10088−1, которые смогут реально перезагрузить БЭБ, учитывая предложения бизнеса и международных партнеров.

«Очень надеемся, что голос бизнеса будет услышан, а законопроект, который будет решать вопрос давления на бизнес будет наработан. ЕБА готова еще раз поделиться своими предложениями и приобщиться к разработке обновленного текста», — говорится в заявлении.

Напомним

Как писал «Минфин», весной 2023 года председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал необходимость проведения полной перезагрузки Государственной таможенной службы (ГТС), Государственной налоговой службы (ГНС), а также Бюро экономической безопасности (БЭБ) уже к концу года.

Под полной перезагрузкой имелась в виду модель, уже примененная в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро Украины) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуре).

Источник: Минфин
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