Ввоз золота в Гонконг из россии в 2023 году вырос в пять раз

Ввоз золота в Гонконг из россии в 2023 году составил 88,1 тонны на 43,6 млрд гонконгских долларов ($5,6 млрд), говорится в материалах статистического департамента правительства Гонконга.

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В натуральном выражении объемы выросли в пять раз.

По данным таможенной статистики Китая, ввоз золота из рф на основную территорию страны в 2023 году составил $321 млн.

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Напомним

Китай нарастил валютные резервы до $3,238 триллионов. Согласно данным Центрального банка, золотовалютные резервы Китая на конец декабря 2023 года составили 71 миллион 870 тысяч унций золота, то есть, за месяц объем увеличился на 290 тысяч унций, и рост сохраняется уже 14 месяцев подряд.