Инвестиции в Украину: Турецкий аналог Amazon планирует выход на украинский рынок

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По словам Свириденко, такое сотрудничество должно стать взаимовыгодным как для турецкого аналога Amazon, который получит возможность реализовывать товары в Украине, так и для украинских производителей, которые смогут воспользоваться возможностями популярного маркетплейса и продавать свои товары на экспорт в другие страны.

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«Украинская индустрия моды хорошо развивается даже вопреки войне. Для нас очень важно предоставить возможность отечественным производителям и брендам получить возможности доступа к новым рынкам, чтобы они смогли экспортировать свою продукцию в еще большее количество стран. Поэтому мы приветствуем будущее сотрудничество турецкого и украинского бизнеса. В целом нас интересует доступ как можно большего количества украинских компаний на глобальный рынок», — резюмировала Свириденко.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что исследование Европейской бизнес-ассоциации показало, что количество руководителей бизнесов, считающих выгодными инвестиции в Украину, выросло почти вдвое с 2022 года.

Также первые контракты по инвестициям Дании в Украину уже подписаны.