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1 февраля 2024, 8:38 Читати українською

Инвестиции в Украину: Турецкий аналог Amazon планирует выход на украинский рынок

Турецкая компания Trendyol Group (контролируемая китайской компанией Alibaba Group), которая является маркетплейсом и специализируется в сфере моды и розничной торговли, планирует в ближайшее время выйти на украинский рынок. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Турецкая компания Trendyol Group (контролируемая китайской компанией Alibaba Group), которая является маркетплейсом и специализируется в сфере моды и розничной торговли, планирует в ближайшее время выйти на украинский рынок.
Фото: me.gov.ua

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Турецкие инвестиции

По словам Свириденко, такое сотрудничество должно стать взаимовыгодным как для турецкого аналога Amazon, который получит возможность реализовывать товары в Украине, так и для украинских производителей, которые смогут воспользоваться возможностями популярного маркетплейса и продавать свои товары на экспорт в другие страны.

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«Украинская индустрия моды хорошо развивается даже вопреки войне. Для нас очень важно предоставить возможность отечественным производителям и брендам получить возможности доступа к новым рынкам, чтобы они смогли экспортировать свою продукцию в еще большее количество стран. Поэтому мы приветствуем будущее сотрудничество турецкого и украинского бизнеса. В целом нас интересует доступ как можно большего количества украинских компаний на глобальный рынок», — резюмировала Свириденко.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что исследование Европейской бизнес-ассоциации показало, что количество руководителей бизнесов, считающих выгодными инвестиции в Украину, выросло почти вдвое с 2022 года.

Также первые контракты по инвестициям Дании в Украину уже подписаны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
1 февраля 2024, 9:36
#
Турецький аналог пром.юа, не більше.
Амазон в Туреччині вже є, як окремий підрозділ міжнародної компанії.
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0
Anatoll France
Anatoll France
1 февраля 2024, 11:12
#
Черговий алі експрес котрий буде впарбювати українцям турецький хлам та вимивати валюту з країни? Теж мені інвестори.
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