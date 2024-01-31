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31 января 2024, 17:05 Читати українською

Доходы материнского Райффайзен Банка упали на 67%

Австрийский Райффайзен Банк (RBI) получил на 67% меньше доходов в 4 квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом. На фоне этой информации акции банка упали на 6,5%. Об этом пишет Reuters.

Австрийский Райффайзен Банк (RBI) получил на 67% меньше доходов в 4 квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом.

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Что повлияло на такой результат

Чистая прибыль в четвертом квартале составила 272 миллиона евро ($294 миллиона), что меньше на 826 миллионов евро на суму, которую получили годом ранее. Согласно консенсусу, опубликованному RBI, аналитики ожидали прибыль в 318 миллионов евро.

На отрицательный финансовый результат повлияла ситуация в Польше. Банк получил убытки от кредитов, которые поляки брали 10 лет назад в швейцарских франках под ипотеку. Тогда это было выгодно, потому что предлагались низкие проценты по кредитам. Но польский злотый упал и банки получают убытки. К тому же Райффайзен Банк вынужден был заплатить 273 миллиона евро из-за судебных исков.

На прибыль банка повлияло и увеличение налогов в Украине.

Бизнес в россии

Райффайзен остается самым крупным западным банком в россии. Его выход из этой страны удается удивительно трудно, что подчеркивает тесные связи Австрии с россией.

россия была одним из крупнейших рынков для Райффайзена. Даже за годы войны доля российской прибыли составила 38% в 2023 году и 49% в 2022 году.

Читайте также: Райффайзенбанк втрое повысит максимальный тариф за вывод валюты из России

Источник: Минфин
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