Автогаз за месяц подешевел почти на 2,5 гривны

Автомобильный газ в сетях АЗС за январь подешевел на 2,45 гривны, или на 8,2%, до 27,38 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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В частности, на станциях сетей ОККО и WOG автогаз подешевел на 1,33 грн и 1,38 грн, до 29,16 грн/л и 29,11 грн/л соответственно.

На станциях государственной сети «Укрнафта» автогаз стоит 26,4 грн/л — цена упала на 3,5 грн/л.

На станциях KLO и UPG этот вид горючего подешевел на 2,6 грн и 1,21 грн, до 27,69 грн/л и 28,03 грн/л соответственно.

Стоимость автогаза пересекла предел менее 26 грн/л в сетях-дискаунтерах. Дешевле всего автогаз стоит на Green Wave, Marshal, Luxwen и «Авантаж 7» — 25,60−25,95 грн/л.

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