В течение прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 13,3% от всех, впервые зарегистрированных в 2023 году подержанных авто. Об этом сообщает Укравтопром.
Какие подержанные авто выбирают украинцы из США
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Какие авто выбирают украинцы
Средний возраст американцев с пробегом, который в 2023 году пополнили украинский автопарк составляет 6 лет. Наибольшая доля из этого количества (47%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.
Треть — это электромобили. По 7% пришлось на дизельные и гибридные автомобили. Автомобилям из ГБО принадлежит 6%.
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Источник: Минфин
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