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25 января 2024, 10:01 Читати українською

Какие подержанные авто выбирают украинцы из США

В течение прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 13,3% от всех, впервые зарегистрированных в 2023 году подержанных авто. Об этом сообщает Укравтопром.

В течение прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс.
Фото:depositphotos

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Какие авто выбирают украинцы

Средний возраст американцев с пробегом, который в 2023 году пополнили украинский автопарк составляет 6 лет. Наибольшая доля из этого количества (47%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.

Треть — это электромобили. По 7% пришлось на дизельные и гибридные автомобили. Автомобилям из ГБО принадлежит 6%.

Читайте: Tesla планирует в середине 2025 года начать производить доступный электрокар — Reuters

Топ-5 самых популярных авто

  • Tesla Model 3 — 3187 ед.;
  • Tesla Model Y — 1807 ед.;
  • Ford Escape — 1729 ед.;
  • Jeep Cherokee — 1614 ед.;
  • WV Passat — 1573 ед.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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