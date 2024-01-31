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31 января 2024, 14:17 Читати українською

Акции H&M упали на 10% после отчета компании и неожиданной отставки гендиректора

Акции шведского ритейлера H&M упали на 10% после того, как компания сообщила о снижении продаж и о неожиданной смене генерального директора. Об этом пишет CNBC.

Акции шведского ритейлера H&M упали на 10% после того, как компания сообщила о снижении продаж и о неожиданной смене генерального директора.

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Продажи H&M в 2023 году упали на 1% в местной валюте и на 4% по сравнению с прошлым годом в четвертом квартале.

В последние годы компания пыталась поддерживать рост продаж на фоне конкуренции с такими компаниями как Zara и онлайн-магазинами.

Операционная прибыль за финансовый год (до 30 ноября 2023 года) увеличилась более чем вдвое, составив 14,5 миллиарда шведских крон ($1,4 миллиарда), по сравнению с 7,17 миллиарда крон годом ранее. Но рентабельность операционной прибыли H&M в четвертом квартале снизилась, оказавшись ниже ожиданий рынка.

Кроме этого, в H&M сообщили о том, что гендиректор, занимавшая должность 4 года, уходит из компании.

Акции европейских розничных торговцев в ходе утренней торговли также упали на 1,2%.

Динамика цены акций H&M за последние 5 дней / Источник: Google

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Источник: Минфин
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