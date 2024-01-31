В бюджет впервые поступили средства, конфискованные у подсанкционных лиц

В госбюджет поступило более 32 миллионов гривен средств, конфискованных по решению суда у подсанкционных лиц. Об этом заявил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

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У кого забрали деньги

Речь идет о средствах таких коллаборантов как Дмитрий Ворон и Владимир Сальдо, а также деньги предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.

«Фонд, получив решение суда, принимает меры по максимально эффективному управлению и распоряжению взысканными активами. В том числе инициирует снятие ранее наложенных арестов», — написал Коваль.

Предыстория

Напомним, что в мае прошлого года суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение конфисковать часть активов коллаборанта Владимира Сальдо, возглавившего оккупационную администрацию Херсона.

В феврале 2023 Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен.

Эксзамминистра юстиции Украины Дмитрий Ворона (2012−2014 гг.) с 2018 года начал работать внештатным советником «председателя» оккупированного Крыма, в 2020 году занимал должность главы корпорации развития так называемой «Республики Крым».

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