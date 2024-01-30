Pfizer неожиданно показала лучшие финансовые результаты

Фармацевтический гигант Pfizer опубликовал финансовый отчет за 4 квартал прошлого года. Результаты удивили экспертов, прогнозировавших худшую ситуацию. Об этом пишет CNBC.

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Финансовые результаты

Как сообщили в компании, за этот период Pfizer заработала 10 центов на акцию на скорректированной основе. Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем ожидали убытка в размере 22 центов на акцию.

Такого результата Pfizer добилась благодаря спросу на лекарства против коронавируса, выпускаемого совместно с немецкой BioNTech, а также снижению затрат на исследования на 22%.

Компания поставила своей целью вернуться к прибыльности за полный год благодаря программе сокращения расходов на $4 миллиарда и внутренней реструктуризации.

Реакция рынка

Акции Pfizer за последний год потеряли 37%. После публикации отчета во вторник цена начала расти до открытия рынка и прыгнула на 1,2%, но впоследствии произошел откат до минимума за последние 5 дней.

Динамика цена акций Pfizer / Источник: Google

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