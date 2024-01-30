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30 января 2024, 18:53 Читати українською

Binance позволила крупным трейдерам сохранять активы вне биржи — FT

Крупные трейдеры добились от руководства Binance, чтобы перевести свои активы в посторонние компании из-за страха их потери на фоне крушения биржи FTX, а также давления на Binance со стороны властей США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Крупные трейдеры добились от руководства Binance, чтобы перевести свои активы в посторонние компании из-за страха их потери на фоне крушения биржи FTX, а также давления на Binance со стороны властей США.

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Ранее биржа потребовала у клиентов размещать средства на своих счетах или пользоваться услугами кастодиана Ceffu. По информации издания, «китам» сделали исключение и разрешили хранить активы в криптобанках Sygnum и Flow Bank.

Трейдеры боялись потерять средства из-за противостояния Binance и властей США, которое вылилось в штраф на $4,3 млрд и отставку CEO биржи.

Определенную роль в желании клиентов получить доступ к независимым хранилищам также сыграл крушение биржи FTX. Из-за банкротства криптовалютного гиганта тысячи клиентов лишились активов на миллиарды долларов, отмечают в СМИ.

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Источник: Минфин
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