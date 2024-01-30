Правительство работает над инициативами, касающимися решения проблемы необоснованных обысков у предпринимателей, выемки документов и арестов имущества. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Правительство работает над решением проблемы необоснованных обысков бизнеса — Шмыгаль
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Среди таких инициатив премьер назвал перезагрузку Бюро экономической безопасности.
Шмыгаль также подчеркнул, что перед ответственными ведомствами стоит задача урегулировать вопросы предельного уровня доходов для государственных контрактов в ходе оборонных закупок.
«Этот вопрос нужно закрыть, чтобы бизнес мог работать, развиваться и инвестировать в защиту нашего государства», — отметил премьер.
Напомним
«Минфин» писал, что по результатам опроса руководителей компаний в четвертом квартале 2023 года, бизнес третий квартал подряд ожидает роста деловой активности в следующие 12 месяцев, хотя и несколько более низкими темпами.
Источник: Минфин
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