Правительство работает над решением проблемы необоснованных обысков бизнеса — Шмыгаль

Правительство работает над инициативами, касающимися решения проблемы необоснованных обысков у предпринимателей, выемки документов и арестов имущества. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Среди таких инициатив премьер назвал перезагрузку Бюро экономической безопасности.

Шмыгаль также подчеркнул, что перед ответственными ведомствами стоит задача урегулировать вопросы предельного уровня доходов для государственных контрактов в ходе оборонных закупок.

«Этот вопрос нужно закрыть, чтобы бизнес мог работать, развиваться и инвестировать в защиту нашего государства», — отметил премьер.

Напомним

«Минфин» писал, что по результатам опроса руководителей компаний в четвертом квартале 2023 года, бизнес третий квартал подряд ожидает роста деловой активности в следующие 12 месяцев, хотя и несколько более низкими темпами.