С 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены в частности компании, работающие в сфере производства и продажи подакцизной продукции, игорного бизнеса, и компании, предоставляющие финансовые услуги. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
Налоговые проверки: в список добавили компании, предоставляющие финансовые услуги и продающие подакцизную продукцию
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Кого добавили в список
В план-график проведения документальных плановых проверок на 2023 и 2024 годы могут быть включены:
- производители и продавцы подакцизной продукции;
- игорный бизнес;
- компании, оказывающие финансовые и платежные услуги;
- нерезиденты, работающие через обособленные подразделения.
Проверки других налогоплательщиков могут происходить, если те отвечают хотя бы одному из критериев:
- уровень уплаты налога на прибыль менее 50% в отрасли;
- уровень уплаты НДС менее 50% в отрасли;
- выплата зарплаты меньше средней в отрасли;
- дебиторская задолженность вдвое больше кредиторской;
- годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов — более 75% от суммы годового дохода.
Читайте: Налоговая рассказала, к кому придет с проверками в 2024 году
Налоговики также отметили, что при формировании плана-графика проведения документальных плановых проверок на 2024 год учитываются показатели положительной динамики уровней уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в соответствующей отрасли за девять месяцев 2023 года; уровней начисления и/или выплаты налоговым агентом — юридическим лицом доходов в виде заработной платы за девять месяцев 2023 года.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», всего в 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверки.
Комментарии