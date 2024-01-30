Налоговые проверки: в список добавили компании, предоставляющие финансовые услуги и продающие подакцизную продукцию

С 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены в частности компании, работающие в сфере производства и продажи подакцизной продукции, игорного бизнеса, и компании, предоставляющие финансовые услуги. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

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Кого добавили в список

В план-график проведения документальных плановых проверок на 2023 и 2024 годы могут быть включены:

производители и продавцы подакцизной продукции;

игорный бизнес;

компании, оказывающие финансовые и платежные услуги;

нерезиденты, работающие через обособленные подразделения.

Проверки других налогоплательщиков могут происходить, если те отвечают хотя бы одному из критериев:

уровень уплаты налога на прибыль менее 50% в отрасли;

уровень уплаты НДС менее 50% в отрасли;

выплата зарплаты меньше средней в отрасли;

дебиторская задолженность вдвое больше кредиторской;

годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов — более 75% от суммы годового дохода.

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Налоговики также отметили, что при формировании плана-графика проведения документальных плановых проверок на 2024 год учитываются показатели положительной динамики уровней уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в соответствующей отрасли за девять месяцев 2023 года; уровней начисления и/или выплаты налоговым агентом — юридическим лицом доходов в виде заработной платы за девять месяцев 2023 года.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», всего в 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверки.