Налоговые проверки: в список добавили компании, предоставляющие финансовые услуги и продающие подакцизную продукцию

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2024, 16:17 Читати українською

Налоговые проверки: в список добавили компании, предоставляющие финансовые услуги и продающие подакцизную продукцию

С 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены в частности компании, работающие в сфере производства и продажи подакцизной продукции, игорного бизнеса, и компании, предоставляющие финансовые услуги. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

С 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены в частности компании, работающие в сфере производства и продажи подакцизной продукции, игорного бизнеса, и компании, предоставляющие финансовые услуги.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кого добавили в список

В план-график проведения документальных плановых проверок на 2023 и 2024 годы могут быть включены:

  • производители и продавцы подакцизной продукции;
  • игорный бизнес;
  • компании, оказывающие финансовые и платежные услуги;
  • нерезиденты, работающие через обособленные подразделения.

Проверки других налогоплательщиков могут происходить, если те отвечают хотя бы одному из критериев:

  • уровень уплаты налога на прибыль менее 50% в отрасли;
  • уровень уплаты НДС менее 50% в отрасли;
  • выплата зарплаты меньше средней в отрасли;
  • дебиторская задолженность вдвое больше кредиторской;
  • годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов — более 75% от суммы годового дохода.

Читайте: Налоговая рассказала, к кому придет с проверками в 2024 году

Налоговики также отметили, что при формировании плана-графика проведения документальных плановых проверок на 2024 год учитываются показатели положительной динамики уровней уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в соответствующей отрасли за девять месяцев 2023 года; уровней начисления и/или выплаты налоговым агентом — юридическим лицом доходов в виде заработной платы за девять месяцев 2023 года.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», всего в 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверки.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами