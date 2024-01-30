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30 января 2024, 15:20 Читати українською

Доходность 10-летних гособлигаций в Китае упала до минимума за 22 года

Доходность 10-летних государственных облигаций Китая упала до минимума почти за 22 года — 2,47%, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Это самый низкий уровень с 2002 года, отмечает агентство.

Доходность 10-летних государственных облигаций Китая упала до минимума почти за 22 года — 2,47%, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
Фото:depositphotos

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Что повлияло на доходность

На снижение доходности влияет ожидание снижения процентных ставок, считает экономист одного из крупнейших банков Сингапура United Overseas Bank Вой Чен Хо.

По его словам, в том, что касается долгосрочной доходности, рынок учитывает ожидания, что рост китайской экономики в ближайшие годы установится в низком диапазоне.

Спрос на безопасные активы в Китае растет на фоне ожиданий, что китайская экономика останется под давлением слабого потребления и спада в сфере недвижимости, пишет Bloomberg.

Читайте: США опередили Китай в гонке за звание крупнейшей экономики

Пекин уже начал агрессивнее смягчать денежно-кредитную политику: так, на прошлой неделе он удивил рынок, снизив резервные требования для банков, отмечает агентство. По словам главы Народного банка Китая Пань Гуншэна, изменения вступят в силу 5 февраля и позволят высвободить $1 трлн юаней ($139 млрд) ликвидности. При этом Гуншэн отметил, что сокращение различий в политике Китая и США «расширит пространство для мер денежно-кредитной политики» КНР. Он отметил признаки надвигающегося перехода Федеральной резервной системы (ФРС) США к снижению ставок, хотя считается, что опасения по поводу волатильности валюты и неопределенность относительно сроков ограничивают возможности НБК для смягчения, пишет Bloomberg.

Рынок все больше ожидает, что Пекин перейдет к снижению ставок в феврале, сказал главный экономист крупнейшего китайского инвестбанка Citic Securities Минг Минг.

Власти Китая также пообещали открыть набор инструментов для торговли облигациями зарубежным инвесторам, что должно расширить круг покупателей, пишет Bloomberg.

Чиновники пообещали расширить доступ к рынку материкового Китая в рамках соглашений обратного выкупа — инструмента, который позволяет привлекать краткосрочные займы с использованием облигаций в юанях в качестве залога.

Средства перетекают в облигации, в то время как инвесторы недовольны акциями, отмечает Bloomberg. По данным китайской аналитической фирмы Z-ben Advisors, в декабре 2023 года фонды облигаций привлекли в 13 больше капитала, чем фонды акций. В последнее время также повысился спрос на китайские облигации со стороны иностранцев, прошлый месяц стал четвертым месяцем притока, пишет Bloomberg.

Источник: Минфин
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