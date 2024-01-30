Послы Европейского Союза достигли «принципиального» согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом написало представительство председательства Бельгии
Послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных российских активов Украине
Послы Европейского Союза достигли «принципиального» согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом написало представительство председательства Бельгии
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Что известно
По данным представительства, «послы Евросоюза достигли принципиального согласия по предложению об использовании сверхприбыли, связанного с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины».
Ранее Reuters называло Бельгию, Германию и Францию группой стран, которая тормозит получение Украиной средств из замороженных активов россии.
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Союзники Украины в целом согласны с тем, что россия должна заплатить за ущерб, нанесенный войной. В частности, об этом заявил Bloomberg 22 января посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо.
По его словам, страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов, две трети которых находятся в брюссельском расчетном центре Euroclear.
Комментарии - 5
EU Ambassadors just agreed in principle on a proposal on the use of windfall profits related to immobilised assets to support #Ukraine's reconstruction
Послы ЕС только что в принципе согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с иммобилизованными активами, для поддержки восстановления Украины.
Как я понимаю — договорились в принципе (в общем, но не конкретно), непредвиденная прибыль (это доход с размещения средств так или нет? И какой обьем этой возможной прибыли). восстановления Украины (это скорее всего по завершению войны или когда?)
И что в этой новости такого для всех радостного?
Тем не менее- это хорошая новость, и она даже лучше той, где эти деньги напрямую передали бы Украине: тело денег, уже бы украли и распилили, а если только % давать- то в принципе это норм тема для поддержания штанов в будущем.
Спасибо что нашли время и обратили внимание на комментарий!
Ну, что пойду, лучше учиться мыть туалеты, как-то рядом с Вами, чувствую себя не совсем уютно, как-то даже не знаю, с ЧЕМ и сравнить.