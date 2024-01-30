Послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных российских активов Украине

Послы Европейского Союза достигли «принципиального» согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом написало представительство председательства Бельгии в Совете Е С в соцсети X.

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Что известно

По данным представительства, «послы Евросоюза достигли принципиального согласия по предложению об использовании сверхприбыли, связанного с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины».

Ранее Reuters называло Бельгию, Германию и Францию группой стран, которая тормозит получение Украиной средств из замороженных активов россии.

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Союзники Украины в целом согласны с тем, что россия должна заплатить за ущерб, нанесенный войной. В частности, об этом заявил Bloomberg 22 января посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо.

По его словам, страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов, две трети которых находятся в брюссельском расчетном центре Euroclear.