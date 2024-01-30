Послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных российских активов Украине

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2024, 13:16 Читати українською

Послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных российских активов Украине

Послы Европейского Союза достигли «принципиального» согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом написало представительство председательства Бельгии в Совете Е С в соцсети X.

Послы Европейского Союза достигли «принципиального» согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По данным представительства, «послы Евросоюза достигли принципиального согласия по предложению об использовании сверхприбыли, связанного с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины».

Ранее Reuters называло Бельгию, Германию и Францию группой стран, которая тормозит получение Украиной средств из замороженных активов россии.

Читайте: В ЕС договорились о налоге на замороженные активы россии — Bloomberg

Союзники Украины в целом согласны с тем, что россия должна заплатить за ущерб, нанесенный войной. В частности, об этом заявил Bloomberg 22 января посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо.

По его словам, страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов, две трети которых находятся в брюссельском расчетном центре Euroclear.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 января 2024, 13:46
#
Уважаемая редакция! Я понимаю что все ждут хороших новостей. Но начните хотя бы проверять -что и кто конкретно заявлял.
EU Ambassadors just agreed in principle on a proposal on the use of windfall profits related to immobilised assets to support #Ukraine's reconstruction
Послы ЕС только что в принципе согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с иммобилизованными активами, для поддержки восстановления Украины.

Как я понимаю — договорились в принципе (в общем, но не конкретно), непредвиденная прибыль (это доход с размещения средств так или нет? И какой обьем этой возможной прибыли). восстановления Украины (это скорее всего по завершению войны или когда?)
И что в этой новости такого для всех радостного?
+
+30
mantis05
mantis05
30 января 2024, 14:22
#
18 марта будут выплаты по %, вот тогда и будет реальное применение принципиального решения. Т. е. до 18 марта- можно писать и не писать что угодно.
Тем не менее- это хорошая новость, и она даже лучше той, где эти деньги напрямую передали бы Украине: тело денег, уже бы украли и распилили, а если только % давать- то в принципе это норм тема для поддержания штанов в будущем.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 января 2024, 14:44
#
Спасибо за ваше «экспертное» мнение!
Спасибо что нашли время и обратили внимание на комментарий!
Ну, что пойду, лучше учиться мыть туалеты, как-то рядом с Вами, чувствую себя не совсем уютно, как-то даже не знаю, с ЧЕМ и сравнить.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
30 января 2024, 15:13
#
Україні дадуть все. Запам’ятай це
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 января 2024, 15:16
#
Как говорит моя теща — «Слава Иисусу»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Робин Гуд и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами