Популярный немецкий универмаг KaDeWe заявил о банкротстве, несмотря на рекордные продажи

Сеть немецких универмагов KaDeWe объявила о своем банкротстве, несмотря на то, что за последние два года продажи достигли исторического рекорда. Впрочем, даже так компания не может свести концы с концами, поскольку аренда чрезвычайно велика. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Рекордные результаты не помогли

KaDeWe Group заявила, что стоимость аренды в Берлине, Гамбурге и Мюнхене делает почти невозможной долгосрочную прибыльную работу.

«Нет сомнений, что группа может иметь прочное будущее при нормальной арендной плате», — сказал генеральный директор KaDeWe Майкл Петерсайм.

Финансовый результат группы за последние два года составил почти 728 млн евро ($786 млн), что является наивысшим показателем в ее истории и почти на 24% выше, чем в период до COVID. Однако арендные ставки выросли почти на 37%.

KaDeWe Group, часть проблемной империи недвижимости Signa, на 49,9% принадлежит Signa Retail, австрийской империи недвижимости, которая в прошлом году сама подала заявление о банкротстве. Остальные 50,1% принадлежат Central Group из Таиланда.

История универмага

Открывшийся в 1907 году берлинский универмаг KaDeWe стал главным туристическим центром немецкой столицы на уровне с Бранденбургскими воротами, зданием парламента Рейхстага и телевизионной башней на Александерплац.

В группу также входят универмаг Oberpollinger в Мюнхене и Alsterhaus в Гамбурге. По словам Петерсхайма, все три магазина зафиксировали высокие продажи даже в трудные времена.

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