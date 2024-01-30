Украинцы за границей ежедневно тратят с банковских карт по $35 млн. Об этом написал в фейсбуке руководитель киевского регионального центра «ПУМБ» Игорь Падалко.
Украинцы за границей ежедневно тратят с банковских карт по $35 млн — НБУ
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Сейчас больше денег выводят из Украины, чем пересылают в Украину. Постоянный отток из Украины средств населения в категории «путешествия» составил за 2022 год $20 млрд, а в 2023 году — $18 млрд.
При этом обратный поток — перевод от украинцев из-за границы в Украину (ранее бывший одним из основных каналов притока валюты в страну) наоборот снижается.
Если за 2021 год этот показатель составил $14 млрд, то в 2022 году $12,5 млрд, а за 11 месяцев 2023 года — $10,6 млрд.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
Люди выводят деньги и что? Они чьи деньги ВЫВОДЯТ ваши? Нет? Ну тогда сидите на офисном кресле «ровно».
Я представляю, в каком то финансовом издании США, какой то банкир, написал …граждане США тратят за границей (условно) 100 млн в день… И что?
Итог — Какой банк, такие и «банкиры» и такие новости…
Лучше научили бы правилам дорожного движения водителей — инкассаторов, такое впечатление что у них не бусы, а БТРы с синими «мигалками»!