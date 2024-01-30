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30 января 2024, 10:44 Читати українською

Украинцы за границей ежедневно тратят с банковских карт по $35 млн — НБУ

Украинцы за границей ежедневно тратят с банковских карт по $35 млн. Об этом написал в фейсбуке руководитель киевского регионального центра «ПУМБ» Игорь Падалко.

Украинцы за границей ежедневно тратят с банковских карт по $35 млн.
Фото:depositphotos

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Сейчас больше денег выводят из Украины, чем пересылают в Украину. Постоянный отток из Украины средств населения в категории «путешествия» составил за 2022 год $20 млрд, а в 2023 году — $18 млрд.

При этом обратный поток — перевод от украинцев из-за границы в Украину (ранее бывший одним из основных каналов притока валюты в страну) наоборот снижается.

Если за 2021 год этот показатель составил $14 млрд, то в 2022 году $12,5 млрд, а за 11 месяцев 2023 года — $10,6 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+8
Bookseller
Bookseller
30 января 2024, 10:53
#
Это не страшно, что отток больше притока, наши западные партнёры все компенсируют. Вот только Венгрию обанкротят ради нас, и все компенсируют. Спасибо им.
+
+37
Exba
Exba
30 января 2024, 11:00
#
Если уехавших порядка 7 млн, то это всего по 5 долл в день на человека, не так и много. Для сравнения, только бюджетная внешняя поддержка Украины после 24/02 составила почти 74 млрд долл, военная — ещё больше в денежном выражении
+
+67
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 января 2024, 11:48
#
Новость просто «супер»! А в чем смысл этой новости? В том что люди находясь в ЕС тратят СВОИ деньги? Или просто, кто-то очень не доволен, что эти деньги тратят не в Украине? В чем новость?
Люди выводят деньги и что? Они чьи деньги ВЫВОДЯТ ваши? Нет? Ну тогда сидите на офисном кресле «ровно».
Я представляю, в каком то финансовом издании США, какой то банкир, написал …граждане США тратят за границей (условно) 100 млн в день… И что?
Итог — Какой банк, такие и «банкиры» и такие новости…
Лучше научили бы правилам дорожного движения водителей — инкассаторов, такое впечатление что у них не бусы, а БТРы с синими «мигалками»!
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
30 января 2024, 12:10
#
А нічо, що інформація про те, як формується валютний баланс країни відслідковується всіма центробанками? І ти впевнений, що ФРС ніде цю інормацію не подає?
+
+48
SamBB
SamBB
30 января 2024, 11:49
#
Крутять гайки як тільки можуть і потім дивуються чого ж від них тікають гроші?Дійсно, дуже дивно.
+
+66
Anatoll France
Anatoll France
30 января 2024, 12:18
#
Коли олігархи виводять гроші мільйонами закордон — нбу небачить, коли голови ТЦК СП купляють вілли в Іспаніі - НБУ не бачить, коли українчик купляє ковбасу в лідлі - НБУ ти що таке робиш зараза га?!
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