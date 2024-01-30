Украинцы за границей ежедневно тратят с банковских карт по $35 млн — НБУ

Украинцы за границей ежедневно тратят с банковских карт по $35 млн. Об этом написал в фейсбуке руководитель киевского регионального центра « ПУМБ » Игорь Падалко.

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Сейчас больше денег выводят из Украины, чем пересылают в Украину. Постоянный отток из Украины средств населения в категории «путешествия» составил за 2022 год $20 млрд, а в 2023 году — $18 млрд.

При этом обратный поток — перевод от украинцев из-за границы в Украину (ранее бывший одним из основных каналов притока валюты в страну) наоборот снижается.