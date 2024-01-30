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30 января 2024, 9:10 Читати українською

ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против россии

Совет ЕС продлил на следующие полгода экономические санкции против россии, введенные за агрессию против Украины. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в коммюнике Совета Е С.

Совет ЕС продлил на следующие полгода экономические санкции против россии, введенные за агрессию против Украины.
Фото:depositphotos

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Продление санкций

Санкции продлили на следующие шесть месяцев — до 31 июля 2024 года.

Речь идет о всех экономических санкциях, введенных ЕС против россии, начиная с июля 2014 года. Эти санкции были значительно расширены с февраля 2022 г. в ответ на полномасштабное вторжение россии.

В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мероприятий, охватывающих ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Читайте: Лидеры Евросоюза согласовали 12 пакет санкций против россии

Они также охватывают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку вещания и лицензии нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ.

В коммюнике подчеркнули, что ЕС считает нужным сохранять все санкции до тех пор, пока россия продолжает применять силу и нарушать международное право.

Напомним

Последний, 12 пакет санкций ЕС против россии одобрили в декабре 2023 года, он, среди прочего, внедряет ограничения на торговлю российскими бриллиантами.

Источник: Минфин
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