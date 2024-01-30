Совет ЕС продлил на следующие полгода экономические санкции против россии, введенные за агрессию против Украины. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в коммюнике
ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против россии
Совет ЕС продлил на следующие полгода экономические санкции против россии, введенные за агрессию против Украины. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в коммюнике
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Продление санкций
Санкции продлили на следующие шесть месяцев — до 31 июля 2024 года.
Речь идет о всех экономических санкциях, введенных ЕС против россии, начиная с июля 2014 года. Эти санкции были значительно расширены с февраля 2022 г. в ответ на полномасштабное вторжение россии.
В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мероприятий, охватывающих ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
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Они также охватывают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку вещания и лицензии нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ.
В коммюнике подчеркнули, что ЕС считает нужным сохранять все санкции до тех пор, пока россия продолжает применять силу и нарушать международное право.
Напомним
Последний, 12 пакет санкций ЕС против россии одобрили в декабре 2023 года, он, среди прочего, внедряет ограничения на торговлю российскими бриллиантами.
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