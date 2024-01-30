Фонд гарантирования продает активы банков-банкротов на 2,4 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу активы 9 банков на общую сумму 2,4 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования.

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Продажа активов

«На этой неделе (29 января — 02 февраля) в системе Прозорро.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 402,8 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 1 863,0 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 489,2 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

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Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 50,5 млн грн.