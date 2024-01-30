Страховые ARX и ARX life cобрали 4млрд премий в 2023 году

По итогам 2023 года страховая ARX-№ 1 на украинском рынке по основным показателям: страховые премии, чистые страховые премии, капитал, чистая прибыль и т. д.

В 2024 году компания отмечает свое 30-летие. За эти годы ARX доказала свою надежность и устойчивость, проходя со своими клиентами все этапы развития независимого государства Украина. Компания рядом, облегчая своим клиентам финансовую нагрузку и поддерживая их в сложные времена.

«Доверие, амбиция, адаптивность, ответственность. Это главные черты, необходимые нашим менеджерам, чтобы компания всегда оставалась настоящим лидером рынка и лучшей страховой компанией. И каждый сотрудник нашего большого коллектива, каждый клиент должен быть уверен, что компания всегда придет на помощь в трудные времена. Сейчас это особенно важно», — говорит председатель правления компании ARX Андрей Перетяжко.

*Основные финансовые показатели 2023 года:

За 2023 год компании ARX и ARX Life собрали 4 млрд грн страховых премий, что на 32% больше, чем в прошлом году.

Чистая прибыль по компаниям ARX и ARX Life составляет 504 555 тыс. грн, что является лучшим результатом на рынке.

Занимая ведущие позиции на рынке по автострахованию КАСКО, компания ARX собрала около 2 млрд грн премий в этом сегменте. Это на 29% больше, чем в прошлом году. КАСКО от ARX полноценно работает за границей, позволяя украинцам получать необходимую защиту своего авто за пределами Украины.

Суммы премий по другим ключевым направлениям:

• ОСАГО — 0,3 млрд грн (+27% к 2022 году)

• ДМС (медицинское страхование) — более 0,5 млрд грн (+22% к 2022 году)

• Страхование имущества — более 0,4 млрд грн (+38% к 2022 году)

Новые продукты и сервисы ARX

ARX ежегодно запускает новые продукты и инновационные решения для различных потребностей клиентов.

В 2023 году мы внедрили следующие новые продукты и сервисы:

• МиниКАСКО — экономное КАСКО, покрывающее основной риск на дорогах — ДТП как по вине водителя, так и без. Цена полиса стартует от 1175 грн. Работает на территории Украины.

• КАСКО «Залізний купол» — продукт, защищающий авто от военных рисков. Покрывает повреждение и полную гибель от ракет, бпла, обломков.

• Полис КАСКО без визита в офис — теперь для приобретения полиса КАСКО, если авто подлежит осмотру, можно самостоятельно провести его фотовидеофиксацию в приложении для смартфонов MyARX.

• Поэтапное урегулирование дела — еще одно обновление страхового приложения MyARX. Теперь можно видеть регистрацию, рассмотрение дела, определение суммы ущерба, решение по делу, сумму возмещения.

В целом, имея приложение MyARX, клиент может решить практически все свои вопросы с помощью смартфона: следить за своими договорами и договорами семьи, приобретать новые договоры, общаться с компанией напрямую, производить видеообзор авто.

Слоган компании: «ARX с тобой!» Мы делаем максимум, чтобы наилучшим образом выполнять свои обязанности и помогать клиентам, сотрудникам, обществу. Это не просто бизнес-философия — это конкретные цифры и факты. Каждое направление контролируется и замеряется постоянно, в т. ч. независимыми инструментами уже много лет.

Даже в самые темные времена ARX рядом со своими клиентами. Остается рядом, работает для Победы!

*Регуляторная отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО 4