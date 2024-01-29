Волатильность биткоина сократилась до минимума в годовом исчислении

Годовая волатильность биткоина достигла самого низкого за 12 лет уровня. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на аналитика Creative Planning Чарли Биллелло.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Показатель значительно колебался по годам, но в целом продемонстрировал четкий нисходящий тренд за этот период. Со 179% в январе 2012 года он снизился до 45% к началу текущего.

Более высокий показатель означает значительную изменчивость цен и сигнализирует о большей непредсказуемости рынка. Низкие значения метрики предполагают гораздо более стабильные условия трейдинга.

Читайте также: Ажиотаж вокруг запуска биткоин-ETF утихает