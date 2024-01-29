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29 января 2024, 18:21 Читати українською

В Германии резко возросло количество фальшивых купюр: конфисковали 5 млн евро

В Германии за прошедший год резко возросло количество фальшивых купюр. Власти конфисковали более 5 млн евро. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на центробанк страны.

В Германии за прошедший год резко возросло количество фальшивых купюр.

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Как пишет издание, из оборота изъято около 56 600 банкнот теоретической стоимостью почти 5,1 миллиона евро.

Цифры, обнародованные центральным банком страны, свидетельствуют об увеличении количества банкнот на 28% и увеличении номинальной стоимости на 90% по сравнению с 2022 годом. Больше всего встречались поддельные банкноты номиналом 200 и 500 евро.

Впрочем, в немецком центробанке отметили, что цифры далеки от рекорда 2015 года — тогда было обнаружено 95 400 фальшивых купюр.

В регуляторе также подчеркнули, что риск контакта с поддельными деньгами для обычных граждан остается низким. Согласно подсчетам Бундесбанка, в 2023 году в Германии на 10 тыс. жителей приходилось в среднем семь фальшивых банкнот.

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Источник: Минфин
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