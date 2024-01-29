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29 января 2024, 17:05 Читати українською

Нацбанк временно лишил права голоса всех акционеров банка «Авангард»

Нацбанк временно лишил права голоса всех акционеров банка «Авангард», связанного с Валерией Гонтаревой, а также с компанией ICU — крупнейшего в Украине брокера на рынке облигаций. Решение регулятор принял 22 января 2024 года.

Нацбанк лишил права голоса всех акционеров банка «Авангард», связанного с Валерией Гонтаревой, а также с компанией ICU — крупнейшего в Украине брокера на рынке облигаций.

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Акционерами банка являются граждане Украины, которые живут в Лондоне, Константин Стеценко и Макар Пасенюк, а также несколько принадлежащих им компаний. Решение Нацбанка, вероятно, связано с судебным делом по иску Минюста.

Напомним, что на «Экономической правде» вышел материал о компании ICU и банке «Авангард». Правительство Украины обвиняет их в получении доходов от арестованных российских активов.

Тема: ICU получила около 949 миллионов прибыли от арестованных облигаций Сбербанка

Для справки

«Банк Авангард» — зарегистрирован в июле 2013 года. Компания Westal Holding (Кипр), входящая в группу Инвестиционный Капитал Украина (ICU), купила его в октябре того же года.

С сентября 2013 года по 17 июня 2014 год Валерия Гонтарева занимала должность председателя наблюдательного совета этого банка. С 19 июня 2014 года Гонтарева стала главой Нацбанка.

Источник: Минфин
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