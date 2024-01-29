С 2014 года в работе Минюста появилось больше 5 инвестиционных арбитражей

С 2014 года в работе министерства появилось больше 5 инвестиционных арбитражей, в которых также как в истории с Сенс Банком, заявлялось об экспроприации иностранных активов на территории Украины. Об этом в ответ на запрос «Минфина» сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

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5 инвестиционных арбитражей

State Development Corporation «VEB.RF» v. Ukraine — обвинение российского Внешэкономбанка в экспроприации инвестиций, которые были осуществлены в украинский банк ПАО «Проминвестбанк».



Gilward Investments B.V. v. Ukraine — обвинение нидерландской компании Gilward Investments B. V. (была акционером обанкротившейся авиакомпании «Аэросвит») в экспроприации 18,5 га земли.



Misen Energy AB (publ) и Misen Enterprises AB v. Ukraine — обвинение шведской энергетической компании в косвенной экспроприации инвестиций в связи с отдельными регуляторными мероприятиями.

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Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd. v. Ukraine — обвинение нидерландской Emergofin B.V. и кипрской Velbay Holdings Ltd. в экспроприации акций ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат». Истцов связывают с российским «РусАлом» и его владельцами Олегом Дерипаской и Михаилом Прохоровым.



«Минюст отмечает, что по упомянуты выше делам пока не было вынесено окончательных арбитражных решений», — уточнила нам Ирина Мудра.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что бывший акционер украинского Сенс Банка, компания ABH Holdings SA из Люксембурга, пока не подала иск против Украины за национализацию банка, она зарегистрировала только запрос на арбитраж в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID).

Национализация Сенс Банка состоялась 21 июля 2023-го. А 4 января 2024 года компания ABH Holdings SA (ABHH), контролируемая российскими экс-владельцами украинской Альфы, заявила о подаче против Украины 29 декабря 2023-го «запроса на арбитаж и искового заявления» (цитата) в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID).