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29 января 2024, 16:13 Читати українською

НБУ презентовал памятную монету, посвященную военнослужащим Управления государственной охраны

В Национальном банке 29 января 2024 состоялась презентация новой памятной монеты «Управление государственной охраны Украины». Об этом говорится в сообщении регулятора.

В Национальном банке 29 января 2024 состоялась презентация новой памятной монеты «Управление государственной охраны Украины».
Фото:depositphotos

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Кому посвящена

Эта монета посвящена государственному правоохранительному органу специального назначения, занимающему особое место в системе обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.

Военнослужащие управления государственной охраны Украины выполняют важную роль в обеспечении безопасности Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, а также высших должностных лиц государства. Они также охраняют высокие иностранные делегации наших партнеров, прибывающих в Украину или находящихся на ее территории.

Дизайн монеты

У монеты номинал 5 гривен. Она изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм. Группа монеты — рифленая. Тираж — до 50 тысяч штук.

На аверсе памятной монеты «Управление государственной охраны Украины» на зеркальном фоне размещена эмблема Управления государственной охраны Украины, на матовом фоне — его девиз: Государству. Народу. Закону.

На реверсе изображена композиция, символизирующая разные исторические периоды становления Украины и защита государства украинскими воинами, храбрость которых через поколение остается неизменной: слева на композиции находится стилизованный трезубец; в центре — булава с саблями и щитом, украшенным казацким крестом, олицетворяющим власть, боевое побратимство и защиту; справа — фрагмент объектива камеры, символизирующий современные технологии в организации процесса охраны и безопасности.

Где купить

Купить памятную монету «Управление государственной охраны Украины» можно будет с 7 февраля 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 20 тысяч шт. памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 15 тысяч памятных монет.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк, АО «Таскомбанк», АО КБ «Приватбанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Источник: Минфин
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