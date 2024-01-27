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27 января 2024, 15:08 Читати українською

FIFA продлила спонсорский контракт с Visa

Международная федерация футбола (FIFA) объявила о продлении партнерских отношений с международной платежной системой Visa до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Международная федерация футбола (FIFA) объявила о продлении партнерских отношений с международной платежной системой Visa до конца 2026 года.

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Подробности нового спонсорского контракта не разглашаются. При этом предыдущее восьмилетнее соглашение (с 2014 по 2022 гг.) оценивалось в сумму более 170 млн дол.

Действие контракта с Visa будет распространяться на все крупные турниры FIFA, включая мужской чемпионат мира-2026 в Мексике, Канаде и США. В ходе них компания будет иметь право рекламировать свои услуги и проводить презентации новых продуктов.

Держатели карточек получат доступ к закулисным мероприятиям FIFA и смогут стать эксклюзивными участниками «разнообразных инновационных акций в магазинах и онлайн-магазинах FIFA на протяжении всего срока партнерства», говорится в заявлении.

Сотрудничество Visa и FIFA началось в 2007 году, когда завершилось партнерство международной федерации с конкурентом — системой Mastercard.

Источник: Минфин
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