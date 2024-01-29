Плана «Б» нет: аргентинский президент продолжит свою политику жесткой экономии

Недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей не намерен менять свою экономическую политику и продолжит приватизацию и сокращение рабочих мест, несмотря на то, что его действия вызывают протесты. Об этом Милей рассказал в интервью The Wall Street Journal.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что заявил президент

«Плана „Б“ нет. Мы не собираемся менять экономическую политику, даже если она вызывает значительные трудности», сказал Милей.

Президент Аргентины отметил, что будет приватизировать все государственные компании, которые сможет и не откажется от идеи долларизации Аргентины.

Милей отметил, что сейчас государство накапливает долларовые резервы и уже купило $5 млрд, приблизив общий показатель резервов к $8 млрд. После решения всех проблем Центрального банка Аргентины, шаги по долларизации Аргентины будут более заметны.

«Экономист с бензопилой»

Напомним, что Хавьер Милей стал президентом 10 декабря 2023 года. Он был избран на фоне краха экономической политики в государстве. Инфляция в Аргентине в прошлом году достигла 200%, а девальвация песо — 50%.

Отличавшийся среди других политиков Милей своей популистической риторикой получил 56% голосов, что стало рекордом для Аргентины. Его называют «экономист с бензопилой», поскольку в предвыборной гонке Милей избрал именно такой образ.

В своей победной речи Милей пообещал новую политическую эру, начать реконструкцию Аргентины и положить конец ее экономическому упадку.

Во внешней политике Милей выступает за более тесные отношения с Соединенными Штатами и Израилем, поддерживает Украину в войне с россией и дистанцирует Аргентину от геополитических связей с Китаем.

Читайте также: ЕС грозится ударить по экономике Венгрии, если Орбан будет блокировать помощь Украине — СМИ