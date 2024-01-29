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29 января 2024, 11:21 Читати українською

Евро может заменить йену как валюту для carry trade

Евро может заменить йену как валюту для операций carry trade, поскольку в Японии хотят поднять учетные ставки, а в ЕС наоборот идет тенденция к их снижению. Об этом пишет Bloomberg.

Евро может заменить йену как валюту для операций carry trade, поскольку в Японии хотят поднять учетные ставки, а в ЕС наоборот идет тенденция к их снижению.

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Снижение европейских процентных ставок делает евро главным кандидатом на финансирование сделок по продаже валюты, что усиливает давление на эту валюту.

Carry trade — это финансовые операции с валютами, имеющими разную учетную ставку, и валюта с более низкой ставкой используется для покупки, тогда как валюта с более высокой ставкой используется для инвестиции.

Крупные американские инвестиционные компании, такие, как Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase&Co. рекомендуют одалживать евро для покупки более рискованных и высокодоходных валют.

25 января Европейский центробанк (ЕЦБ) вновь сохранил три ключевые ставки на прежнем уровне: базовую — 4,5%, по маржинальной кредитной линии — 4,75%, по депозитной линии — 4%.

Ожидается, что ключевая ставка в еврозоне снизится к концу 2024 г. до 2,5% по сравнению с 4% в США.

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Источник: Минфин
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