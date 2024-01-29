Глава НБУ анонсировал второй этап валютной либерализации (видео)

Национальный банк работает над вторым этапом валютной либерализации. Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью для «Последний Капиталист».

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Что анонсировал Пышный

«У нас впереди второй этап валютной либерализации, смягчение валютных ограничений, предусматривающий определенные послабления по торговому финансированию. Предусматривающий, в том числе, и возможность уплаты процентов по обязательствам украинских эмитентов», — сказал он.

В то же время, смягчение ограничений не предусматривает возвращение основной суммы и тела соответствующих обязательств. Пышный говорит, что это произойдет на следующем этапе валютной либерализации.

Он добавил, что базовая цель валютных ограничений состоит в том, что в Украину должны прийти новые деньги.