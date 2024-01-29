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29 января 2024, 9:37 Читати українською

Глава НБУ анонсировал второй этап валютной либерализации (видео)

Национальный банк работает над вторым этапом валютной либерализации. Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью для «Последний Капиталист».

Национальный банк работает над вторым этапом валютной либерализации.
Фото:depositphotos

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Что анонсировал Пышный

«У нас впереди второй этап валютной либерализации, смягчение валютных ограничений, предусматривающий определенные послабления по торговому финансированию. Предусматривающий, в том числе, и возможность уплаты процентов по обязательствам украинских эмитентов», — сказал он.

В то же время, смягчение ограничений не предусматривает возвращение основной суммы и тела соответствующих обязательств. Пышный говорит, что это произойдет на следующем этапе валютной либерализации.

Он добавил, что базовая цель валютных ограничений состоит в том, что в Украину должны прийти новые деньги.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+69
YevgenMuza
YevgenMuza
29 января 2024, 9:42
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Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.

Ну так, звісно, що гроші йдуть завжди туди, де більше обмежень.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
29 января 2024, 10:00
#
Я спробував повернути частину коштів з євроброкера на рахунок в Україні. Банк не прийняв… фінмон назад відправив бо я не маю ліцензії інвестора. Е-ліміт потрібен…
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
29 января 2024, 10:22
#
А Револют не хоче реєструвати, бо Україна… Вайз зареєстрував, але закрив поповнення не з України. Тому НБУ таки гарно допомагає…
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