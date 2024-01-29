Национальный банк работает над вторым этапом валютной либерализации. Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью для «Последний Капиталист».
Глава НБУ анонсировал второй этап валютной либерализации (видео)
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что анонсировал Пышный
«У нас впереди второй этап валютной либерализации, смягчение валютных ограничений, предусматривающий определенные послабления по торговому финансированию. Предусматривающий, в том числе, и возможность уплаты процентов по обязательствам украинских эмитентов», — сказал он.
В то же время, смягчение ограничений не предусматривает возвращение основной суммы и тела соответствующих обязательств. Пышный говорит, что это произойдет на следующем этапе валютной либерализации.
Он добавил, что базовая цель валютных ограничений состоит в том, что в Украину должны прийти новые деньги.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 3
Ну так, звісно, що гроші йдуть завжди туди, де більше обмежень.