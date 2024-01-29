Суд в Гонконге вынес решение о ликвидации китайского гиганта сектора недвижимости China Evergrande Group. Последствия этого шага, скорее всего, прокатится по финансовым рынкам Китая. Об этом пишет Reuters.
Суд в Гонконге вынес решение о ликвидации China Evergrande с долгами в $300 млрд
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Что известно
Судья Линда Чан приняла решение ликвидировать застройщика с самой большой задолженностью в мире — общая сумма его обязательств превышает $300 миллиардов. Чан отметила, что Evergrande не смогла предложить конкретный план реструктуризации спустя более чем два года после дефолта по облигациям и после нескольких судебных слушаний.
До начала судебного заседания акции Evergrande падали примерно на 20%.
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После решения суда торги акциями China Evergrande и ее дочек China Evergrande New Energy Vehicle Group и Evergrande Property Services были приостановлены.
Напомним
Ранее Evergrande работала над планом реструктуризации своего оффшорного долга на общую сумму $23 млрд. Однако этот процесс был прерван в сентябре после новости о том, что основатель и глава Evergrande Хуэй Ка Ян находится под наблюдением полиции из-за расследования возможных нарушений со стороны миллиардера.
Из-за расследования подразделения Evergrande запретили выпускать новые долларовые облигации, что было одним из условий реструктуризации. На этом фоне голосование кредиторов Evergrande по плану реструктуризации, запланированное на конец сентября, было отменено.
Evergrande Group — один из самых крупных китайских застройщиков. Компания была основана в 1996 году и для реализации своих проектов брала средства взаймы. В результате к концу 2021 года сумма ее обязательств превысила $300 млрд.
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