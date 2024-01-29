Суд в Гонконге вынес решение о ликвидации China Evergrande с долгами в $300 млрд

Суд в Гонконге вынес решение о ликвидации китайского гиганта сектора недвижимости China Evergrande Group. Последствия этого шага, скорее всего, прокатится по финансовым рынкам Китая. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Судья Линда Чан приняла решение ликвидировать застройщика с самой большой задолженностью в мире — общая сумма его обязательств превышает $300 миллиардов. Чан отметила, что Evergrande не смогла предложить конкретный план реструктуризации спустя более чем два года после дефолта по облигациям и после нескольких судебных слушаний.

До начала судебного заседания акции Evergrande падали примерно на 20%.

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После решения суда торги акциями China Evergrande и ее дочек China Evergrande New Energy Vehicle Group и Evergrande Property Services были приостановлены.

Напомним В понедельник, 30 октября, суд Гонконга отложил рассмотрение вопроса о ликвидации China Evergrande Group до 4 декабря. Он обязал компанию сформировать конкретный план реструктуризации долга перед слушанием ликвидации. Отсутствие плана реструктуризации долгов может привести к вынесению решения о ликвидации холдинга. Дело Evergrande в суде Гонконга рассматривается в связи с поданным в 2022 году иском от Top Shine Global Limited of Intershore Consult к компании China Evergrande. Акции Evergrande после новости о переносе заседания упали почти на 10% до 0,21 доллара Гонконга на торгах 30 октября.

Ранее Evergrande работала над планом реструктуризации своего оффшорного долга на общую сумму $23 млрд. Однако этот процесс был прерван в сентябре после новости о том, что основатель и глава Evergrande Хуэй Ка Ян находится под наблюдением полиции из-за расследования возможных нарушений со стороны миллиардера. Из-за расследования подразделения Evergrande запретили выпускать новые долларовые облигации, что было одним из условий реструктуризации. На этом фоне голосование кредиторов Evergrande по плану реструктуризации, запланированное на конец сентября, было отменено.