Холдинг China Evergrande Group предложил новый план погашения долга иностранным кредиторам, сообщил агентство Reuters.
Evergrande Group предложила кредиторам обменять долг на акции «дочек»
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Что известно
Многопрофильная компания, являющаяся одним из крупнейших застройщиков в Китае, предложила кредиторам обменять долг на акции своих дочерних компаний Evergrande Property Services и Evergrande New Energy Vehicle.
Владельцам долларовых облигаций может быть предложено около 30% акций каждой из двух дочерних компаний застройщика, торгующихся на Гонконгской фондовой бирже. По данным агентства, иностранные инвесторы владеют облигациями компании на сумму около $19 млрд. Соглашение должно быть одобрено регулирующими китайскими органами.
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По данным LSEG (бывший Refinitiv), долларовые облигации застройщика Evergrande во вторник, 31 октября, торговались по цене около 2,25% от номинала. Бумаги China Evergrande Group в среду, 1 октября, закрылись на уровне 0,2 гонконгских долларов. С начала года они подешевели на 88%.
Акции компании по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group и производителя автомобилей Evergrande New Energy Vehicle Group упали более чем на 80% в этом году на фоне долговых проблем Evergrande. Материнской компании принадлежит 52% подразделения недвижимости и 59% автомобильной компании.
Общая рыночная стоимость двух дочерних компаний Evergrande по состоянию на среду, 1 ноября, составила около 9 млрд гонконгских долларов ($1,15 млрд).
Напомним
Ранее Evergrande работала над планом реструктуризации своего оффшорного долга на общую сумму $23 млрд. Однако этот процесс был прерван в сентябре после новости о том, что основатель и глава Evergrande Хуэй Ка Ян находится под наблюдением полиции из-за расследования возможных нарушений со стороны миллиардера. Из-за расследования подразделения Evergrande запретили выпускать новые долларовые облигации, что было одним из условий реструктуризации. На этом фоне голосование кредиторов Evergrande по плану реструктуризации, запланированное на конец сентября, было отменено.
Evergrande Group — один из самых крупных китайских застройщиков. Компания была основана в 1996 году и для реализации своих проектов брала средства взаймы. В результате к концу 2021 года сумма ее обязательств превысила $300 млрд.
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