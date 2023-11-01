Evergrande Group предложила кредиторам обменять долг на акции «дочек»

По данным LSEG (бывший Refinitiv), долларовые облигации застройщика Evergrande во вторник, 31 октября, торговались по цене около 2,25% от номинала. Бумаги China Evergrande Group в среду, 1 октября, закрылись на уровне 0,2 гонконгских долларов. С начала года они подешевели на 88%.

Общая рыночная стоимость двух дочерних компаний Evergrande по состоянию на среду, 1 ноября, составила около 9 млрд гонконгских долларов ($1,15 млрд).

Акции компании по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group и производителя автомобилей Evergrande New Energy Vehicle Group упали более чем на 80% в этом году на фоне долговых проблем Evergrande. Материнской компании принадлежит 52% подразделения недвижимости и 59% автомобильной компании.

Напомним

В понедельник, 30 октября, суд Гонконга отложил рассмотрение вопроса о ликвидации China Evergrande Group до 4 декабря. Он обязал компанию сформировать конкретный план реструктуризации долга перед слушанием ликвидации. Отсутствие плана реструктуризации долгов может привести к вынесению решения о ликвидации холдинга.

Дело Evergrande в суде Гонконга рассматривается в связи с поданным в 2022 году иском от Top Shine Global Limited of Intershore Consult к компании China Evergrande. Акции Evergrande после новости о переносе заседания упали почти на 10% до 0,21 доллара Гонконга на торгах 30 октября.