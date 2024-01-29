Декларации Зеленского: в 2022 году доходы президента уменьшились почти втрое

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Сколько заработал президент

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации за 2021 и 2022 годы.

Согласно декларации за 2021 год, доходы Зеленского и членов его семьи составляли 10 млн 824 тыс. 507 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ — 5 млн 359 тыс. 600 грн.

Доходы семьи президента в 2021 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 5 млн 464 тыс. 907 грн.

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Отмечается, что доход семьи главы государства в 2021 году по сравнению с 2020 сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2021 года также уменьшился.

Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, начавшийся задолго до его избрания на должность Президента.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3 млн 692 тыс. 683 грн.

Доходы семьи Президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины из-за начала полномасштабной агрессии россии.

Отмечается, что остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн.

Других изменений в 2021 и 2022 годах по активам, недвижимому имуществу, транспортным средствам не произошло, говорится в сообщении.