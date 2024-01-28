НБУ за неделю снизил продажу валюты на межбанке

Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке $421,3 млн и купил $0,52 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Согласно данным, с 22 по 26 января Нацбанк продал $421,3 млн, что на $109,7 млн меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено $520 тыс, что является наибольшим показателем покупки с начала года.

В целом с начала года Нацбанк продал $2,4 млрд, в то время как купил почти $1,2 млн.

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