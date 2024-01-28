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28 января 2024, 11:05 Читати українською

Суд не разрешил национализировать сеть АЗС Shell

Высший антикоррупционный суд отказал в применении санкций в виде взыскания доли в ООО «Альянс Холдинг» россиянина Эдуарда Худайнатова, управляющей сетью заправок Shell в Украине. Об этом сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых. Юристы просили взыскать 49% в уставном капитале компании.

Высший антикоррупционный суд отказал в применении санкций в виде взыскания доли в ООО «Альянс Холдинг» россиянина Эдуарда Худайнатова, управляющей сетью заправок Shell в Украине.

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В то же время суд удовлетворил иск по взысканию 100% доли в капитале ООО «НК «Альянс-Украина».

«После начала полномасштабного вторжения материнская компания (Нидерланды) увеличила уставный капитал, размыв долю Худайнатова в ООО «Альянс Холдинг» до 2,56%. Были получены разрешения местных уполномоченных органов», — сообщила Богатых.

По ее словам, привлеченные средства лишь частично поступили украинскому предприятию и были перечислены в качестве оборотных, в виде ссуд, безвозвратной финпомощи и не были внесены в уставный капитал.

Представитель Минюста заявила, что средства сразу были использованы для обеспечения хозяйственной деятельности компаний, в т. ч. и для расчета с ООО «НК Альянс-Украина», которое в ведомстве связывают с Худайнатовым.

«Решением ВАКС не удовлетворена. Готовим апелляцию», — написала Богатых.

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Источник: Минфин
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