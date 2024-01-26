За неделю автогаз на АЗС подешевел еще на 30 копеек

За неделю, с 19 по 26 января, средняя цена на автогаз в Украине снизилась на 0,30 грн/л, до 27,60 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы «А-95», сообщает еnkorr.

В крупных сетях стоимость автогаза в среднем снизилась на 0,07 грн/л, в сетях нижнего ценового диапазона — на 0,25 грн/л.

Самая низкая цена на газ — 25,90 грн/л — зафиксирована в тернопольской сети Green Wave, которая в течение недели сбросила 50 коп/л. Кроме тернопольчан ниже 26 грн/л реализует автогаз только «Авантаж 7».

По словам ритейлеров, спрос на газ в рознице остается низким.

«Если сравнивать с первыми неделями января, то продажи стали немного лучше, но по сравнению с декабрем реализация упала на 20%», — говорят в одной из сетей на юге.

В сети, работающей на западе страны, также отметили, что реализация по сравнению с началом улучшилась.

«Но по сравнению с декабрем мы фиксируем сезонное снижение спроса где-то на 10%», — добавили в компании.

Из-за низкого спроса и очередного снижения цен на аукционах операторы считают, что цены в рознице продолжат снижение.

«С учетом динамики изменений оптовых цен на LPG стоимость газа может уменьшиться еще на 1 грн/л, но ближайшую неделю-две вряд ли пересечет предел 26 грн даже у дискуаунтеров», — отметили в одной из сетей.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 19 по 26 января 2024, грн/л: