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28 января 2024, 10:03 Читати українською

Microsoft уволит президента Blizzard и почти 2 тысячи работников игрового подразделения

Microsoft уволит 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox. Компания таким образом продолжает тенденцию массовых увольнений в техносекторе, которая наблюдается за последний год. Об этом пишет Reuters.

Microsoft уволит 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox.

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Сокращения составляют около 8% от общего подразделения Microsoft Gaming и в большинстве произойдут в Activision Blizzard. Вместе с работниками увольняется президент и главный дизайнер компании. Выход новой игры, которую разрабатывала Blizzard, также отменен.

В общей сложности Microsoft за последний год сократила около 10 тыс работников.

Напомним, что прошло всего несколько месяцев после того, как Microsoft купила Activision Blizzard за $69 млрд. Это соглашение было объявлено еще в 2022 году, но чтобы его провести, компании пришлось выиграть суд и получить разрешения антимонопольных регуляторов нескольких стран.

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Другие крупные компании, такие как Alphabet, Amazon и ebay в последние недели также уволили тысячи сотрудников, чтобы снизить затраты и повысить прибыльность.

Согласно данным сайта Layoffs, в январе в 76 технологических компаниях было уволено более 21 тыс. работников.

Согласно отчету Challenger, Gray and Christmas в 2023 году технологический сектор сократил более 168 тыс рабочих мест, и на него приходится больше всего увольнений среди всех секторов экономики.

Источник: Минфин
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mphet26
mphet26
28 января 2024, 12:33
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