Капитализация Microsoft достигла $3 триллионов

24 января корпорация Microsoft достигла исторической рыночной оценки в $3 трлн, что является очередным примером того, как оптимизм по искусственному интеллекту способствовал развитию техногиганта, пишет Bloomberg .

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Как изменилась стоимость акций

Акции выросли на 1,3% до $403,95, в результате чего рыночная капитализация составила $3 трлн. Apple Inc. В прошлом году стала первой компанией, достигшей $3 трлн, но впоследствии капитализация опустилась.

На Microsoft приходится доля в 7,3% индекса S&P 500.

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Инфографика Bloomberg

Интерес к ИИ

Рост свидетельствует об интересе инвесторов к ИИ и потенциала роста доходов. Microsoft благодаря партнерству с OpenAI Inc. считается одним из величайших бенефициаров искусственного интеллекта. Компания предоставляет клиентам услуги по поддержке искусственного интеллекта.

Прогнозируется, что спрос на услуги искусственного интеллекта, а также облачные вычисления для его поддержки будет поддерживать долгосрочные тенденции роста Microsoft.

По данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что в 2024 финансовом году выручка вырастет почти на 15%, что быстрее, чем в технологическом секторе.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», 11 января, Microsoft ненадолго перехватила у Apple звание самой дорогой компании в мире, достигнув капитализации в $2,9 трлн.

В целом Microsoft инвестировала $13 млрд в OpenAI Сэма Альтмана.

В январе 2023 года Microsoft заключила с калифорнийским стартапом соглашение, которое СМИ оценили в $10 млрд. Позже разработки OpenAI появились в продуктах техгиганта, включая GPT-4 в поисковике Bing.