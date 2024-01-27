При президенте Украины был создан новый Совет, в который вошли представители 8 ведущих компаний, в том числе и соучредитель monobank Олег Гороховский. Соответствующий указ появился на сайте президента 26 января.
Соучредители monobank, Новой Почты и другие стали советниками президента
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Кто еще вошел в состав Совета
Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного был создан по решению СНБО. Кто вошел в него:
- соучредитель monobank Олег Гороховский
- соучредитель «Новой почты» Вячеслав Климов
- основатель Ajax Systems Александр Конотопский
- председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник
- совладелец Biopharma Константин Ефименко
- основатель Netpeak Group Артем Бородатюк
- президент SoftServe Тарас Кицмей
Что будет делать новый Совет
Задачами Совета является системный анализ ситуации по обеспечению прав бизнеса и внесению по его итогам на рассмотрение президенту предложений «о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов», а также рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства и содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с бизнесом и объединениями, представляющими интересы предпринимателей.
Обеспечивать деятельность Совета должен офис президента.
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