Соучредители monobank, Новой Почты и другие стали советниками президента

При президенте Украины был создан новый Совет, в который вошли представители 8 ведущих компаний, в том числе и соучредитель monobank Олег Гороховский . Соответствующий указ появился на сайте президента 26 января.

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Кто еще вошел в состав Совета

Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного был создан по решению СНБО. Кто вошел в него:

соучредитель monobank Олег Гороховский

соучредитель «Новой почты» Вячеслав Климов

основатель Ajax Systems Александр Конотопский

председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник

совладелец Biopharma Константин Ефименко

основатель Netpeak Group Артем Бородатюк

президент SoftServe Тарас Кицмей

Что будет делать новый Совет

Задачами Совета является системный анализ ситуации по обеспечению прав бизнеса и внесению по его итогам на рассмотрение президенту предложений «о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов», а также рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства и содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с бизнесом и объединениями, представляющими интересы предпринимателей.

Обеспечивать деятельность Совета должен офис президента.

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