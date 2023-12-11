Олег Гороховский стал предпринимателем 2023 года по версии Forbes Ukraine

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Forbes Ukraine оценивал руководителей компаний с годовой выручкой и/или оценкой от $25 млн, которые имеют значительную долю собственности в компании и непосредственно участвуют в управлении ею. Кандидаты на звание «Предприниматель года» имели возможность предлагать редакцию Forbes и члены жюри.

Предпринимателем года был избран Олег Гороховский, monobank

За время войны mono увеличил количество клиентов до 7,7 млн (в начале 2022 было 5 млн), запустил супер популярный для волонтерских сборов продукт Банка и начал выход на польский рынок. Прогнозируют в этом году рост выручки на 17% и чистой прибыли — в 2,7 раза к эквиваленту примерно $240 млн.

Напомним

В 2021 году звание Предприниматель года получил CEO (сейчас глава наблюдательного совета) Ajax Systems Александр Конотопский. В 2022-м — соучредители «Новая почта» Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.