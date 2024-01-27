Компания самого богатого человека в мире Бернара Арно в прошлом году получила рекордную прибыль

Louis Vuitton (LVMH), производящая лакшери-товары, сообщила о росте чистой прибыли в 2023 году на 8%, до рекордных 15,2 млрд евро . Об этом говорится в финансовом отчете компании.

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LVMH в прошлом году получила 86,2 млрд евро дохода — это на 13% больше по сравнению с 2022-м.

«Все бизнес-группы концерна сообщили о значительном органическом росте доходов, за исключением подразделения вин и спиртных напитков», — добавили в LVMH.

Реализация алкогольных напитков компании упала на 7% — до 6,6 млрд евро.

А доход концерна в сегменте модной одежды и изделий из кожи вырос на 9% до 42,17 млрд евро.

По данным Forbes, главный исполнительный директор компании Бернар Арно вместе с семьей возглавляет рейтинг самых богатых людей мира — состояние оценивается в $206,9 млрд.

На втором месте Илон Маск ($206 млрд), а на третьем основатель Amazon Джефф Безос ($180,8 млрд).

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