За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 окупантов и 6 танков. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери россии за сутки: еще 770 солдат и 6 танков
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Потери врага
- личного состава — около 81370 (+770) человек
- танков — 6271 (+6) ед
- боевых бронированных машин — 11652 (+15) ед
- артиллерийских систем — 9085 (+3) ед
- РСЗО — 972 (+0) ед
- средства ПВО — 660 (+0) ед
- самолетов — 331 (+0) ед
- вертолетов — 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7037 (+4)
- крылатые ракеты — 1845 (+0)
- корабли /катера — 23 (+0) ед
- подлодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 12072 (+8) ед
- специальная техника — 1433 (+8)
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Источник: Минфин
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