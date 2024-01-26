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26 января 2024, 17:08 Читати українською

Hyundai завершил продажу двух своих заводов в россии

Южнокорейский автохолдинг Hyundai Motor Company 24 января завершил продажу двух своих заводов в россии местной компании «Арт-Финанс», которая ранее также приобрела российский завод Volkswagen. Об этом сообщает российская редакция Forbes.

Южнокорейский автохолдинг Hyundai Motor Company 24 января завершил продажу двух своих заводов в россии местной компании «Арт-Финанс», которая ранее также приобрела российский завод Volkswagen.
Фото: wikipedia.org

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По условиям соглашения «Арт-Финанс» стал владельцем завода Hyundai в Каменке и бывшего завода GM в Шушарах возле Санкт-Петербурга, который Hyundai купила в 2020 году. В ближайшем будущем заводы планируют переименовать.

Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2023 года Hyundai Motor объявила о решении продать российский бизнес. Цена сделки неизвестна. Однако тогда представитель компании заявил, что Hyundai продаст российский завод за символические 7 тыс. рублей ($77) с правом обратного выкупа.

В отчете Hyundai Motor заявила, что за продажу завода, не работающего с марта 2022 года, компания терпит убытки в размере $219,19 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Uuu123
Uuu123
26 января 2024, 17:54
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Инвестиции в Эрэфии нынче стремное дело за Вас счет будет возможность выплачивать репарации после окончания войны
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