ЕС собирается продлить временную защиту украинцев после марта 2025 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 января 2024, 15:49 Читати українською

ЕС собирается продлить временную защиту украинцев после марта 2025 года

Евросоюз и все его члены сохраняют солидарность с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и готовы, при необходимости, продолжить меры временной защиты для украинцев на территории ЕС после марта 2025 года, когда действие Директивы временной защиты завершится. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на госсекретаря по приюту и миграции Е С Николь Де Мур (Бельгия).

Евросоюз и все его члены сохраняют солидарность с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и готовы, при необходимости, продолжить меры временной защиты для украинцев на территории ЕС после марта 2025 года, когда действие Директивы временной защиты завершится.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Она отметила, что европейские министры сегодня подтвердили солидарность и свои обязательства перед Украиной и согласились с необходимостью гармонизировать законодательство в этой сфере.

В свою очередь, еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон (Швеция) во время пресс-конференции отметила, что в настоящее время Еврокомиссия не предлагала никаких решений по действиям ЕС после марта 2025 года, и будет искать общую платформу для таких предложений вместе с Украиной и со странами-членами.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Европейский Союз активировал так называемую Директиву временной защиты ЕС, которая предоставила беженцам из Украины преимущественно женщинам и детям право легально находиться на территории стран ЕС и пользоваться базовой социальной защитой, включая право на проживание, медицинское обслуживание, образование и трудоустройство. Действие настоящей Директивы было продлено до марта 2025 года.

По официальной статистике, временной защитой на территории стран ЕС воспользовалось более 4 миллионов украинцев.

Читайте также: Адаптация и интеграция украинцев в Литве: с какими проблемами сталкиваются беженцы

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Boombarash, Tido oss и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами