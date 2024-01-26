ЕС собирается продлить временную защиту украинцев после марта 2025 года

Евросоюз и все его члены сохраняют солидарность с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и готовы, при необходимости, продолжить меры временной защиты для украинцев на территории ЕС после марта 2025 года, когда действие Директивы временной защиты завершится. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на госсекретаря по приюту и миграции Е С Николь Де Мур (Бельгия).

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Она отметила, что европейские министры сегодня подтвердили солидарность и свои обязательства перед Украиной и согласились с необходимостью гармонизировать законодательство в этой сфере.

В свою очередь, еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон (Швеция) во время пресс-конференции отметила, что в настоящее время Еврокомиссия не предлагала никаких решений по действиям ЕС после марта 2025 года, и будет искать общую платформу для таких предложений вместе с Украиной и со странами-членами.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Европейский Союз активировал так называемую Директиву временной защиты ЕС, которая предоставила беженцам из Украины преимущественно женщинам и детям право легально находиться на территории стран ЕС и пользоваться базовой социальной защитой, включая право на проживание, медицинское обслуживание, образование и трудоустройство. Действие настоящей Директивы было продлено до марта 2025 года.

По официальной статистике, временной защитой на территории стран ЕС воспользовалось более 4 миллионов украинцев.

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