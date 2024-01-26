Адаптация и интеграция украинцев в Литве: с какими проблемами сталкиваются беженцы

В Литве находятся более 50 тысяч украинских беженцев. Большинство настроены овладеть местным языком и рассматривают возможность остаться в стране в будущем. С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Литве, говорится в исследовании, опубликованном Европейским сайтом об интеграции.

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Центр восточноевропейских исследований (EESC) проанализировал адаптацию украинцев с временной защитой в Литве. В опросе приняли участие более 200 респондентов, преимущественно женщины старше 30 лет, имеющие детей.

Вопросы, включенные в исследование, касались работы, медицины, образования, социальной адаптации и интеграции. Некоторые из основных тенденций таковы:

почти 90% респондентов планируют выучить местный язык, и более половины из них мотивированы благодарностью к стране, в которой они живут;

65% опрошенных имеют стабильный доход в Литве, но многие испытывают серьезную финансовую тревогу;

психологические травмы и проблемы с психическим здоровьем могут препятствовать или замедлять процесс интеграции.

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Среди основных проблем людей с временной защитой в Литве:

отсутствие доступа к языковым курсам (45,9%);

усложненный доступ к медицинской помощи, в частности длительное время ожидания приема (51,2%);

отсутствие пособия в трудоустройстве (29,7%), поиска жилья (14%) и финансовой помощи (23,3%);

чувство отчужденности и социальной изоляции.

Планы на будущее

Хотя многие украинцы на данный момент не имеют четкого плана на будущее из-за продолжающейся войны, 64% респондентов рассмотрели бы возможность подать заявление на гражданство Литвы.