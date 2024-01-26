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26 января 2024, 9:06 Читати українською

За год украинцы потратили на новые авто более 105,5 миллиарда. Самые популярные модели

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тысяч новых легковых автомобилей на сумму — более 105,5 млрд грн. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тысяч новых легковых автомобилей на сумму — более 105,5 млрд грн.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что юридические лица потратили на приобретение новых авто — более 34,3 млрд грн, а частные лица — около 71,2 млрд грн.

На какие авто больше тратили украинцы

Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки Toyota — 16,4 млрд грн. Самым популярным автомобилем этой марки стал кроссовер Toyota RAV-4. За год было зарегистрировано 2934 автомобиля этой модели.

На втором месте — BMW. На автомобили «баварцев» потратили 13,7 млрд грн. Лидером марки был BMW X5 (986 ед.).

Реализация автомобилей Mercedes-Benz оценена в 10,9 млрд грн, и это третий результат. Ее бестселлером стал Mercedes-Benz GLE (1061 ед.).

Четвертое место у Volkswagen — 8,9 млрд грн. Хит марки — Volkswagen ID.4 (2655 ед.).

Замыкает лидерскую пятерку — Skoda — 5,7 млрд грн. Самым большим спросом пользовалась Skoda Kodiaq (1307 ед.).

Напомним

«Минфин» писал, что на протяжении прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 13,3% от всех, впервые зарегистрированных в 2023 году подержанных авто.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
26 января 2024, 9:26
#
«майже 61 тисяча нових легковиків на суму — понад 105,5 млрд грн»

105,5 млрд грн = $2,8849млрд
А ещё на Минфине пишут, что украинцы с голоду пухнут и все
обязательно умрут без внешней финансовой помощи…

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