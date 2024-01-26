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26 января 2024, 8:27 Читати українською

Население Германии достигло нового рекорда благодаря миграции

Население Германии выросло на 300 тысяч человек в течение 2023 года, до рекордных 84,7 миллиона человек — чистая миграция в страну компенсировала низкий уровень рождаемости и старения населения. Об этом свидетельствуют данные германского статистического ведомства, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ZDF.

Население Германии выросло на 300 тысяч человек в течение 2023 года, до рекордных 84,7 миллиона человек — чистая миграция в страну компенсировала низкий уровень рождаемости и старения населения.
Фото: pixabay.com

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Рост соответствовал средним показателям, наблюдавшимся в период с 2012 по 2021 год. Но это число оказалось гораздо меньше, чем в 2022 году, когда сотни тысяч украинских беженцев прибыли в Германию в поисках убежища.

Статистическое управление оценивает чистую миграцию в Германию на уровне от 680 тысяч до 710 тысяч человек в 2023 году.

Это меньше, чем в 2015 году, когда война на Ближнем Востоке привела к росту показателя до 1,14 миллиона. В 2022 году на фоне российско-украинской войны этот показатель составил 1,46 миллиона.

Как и во все годы после объединения Германии, баланс рождаемости и смертности в 2023 году был отрицательным, поскольку людей умерло больше, чем родилось. Разница между рождаемостью и смертностью составляет не менее 320 тысяч.

Миграция является ключевой темой в Германии, где правительство усилило пограничный контроль и пообещало ускорить депортацию, а также удовлетворить потребность в иностранных работниках посредством реформ, облегчающих доступ к гражданству.

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» поднялась на второе место в опросах общественного мнения, сделав миграцию ключевой темой для избирателей.

Источник: Минфин
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