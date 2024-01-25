НБУ резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 января 2024, 18:07 Читати українською

НБУ резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины

Национальный банк резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины. Об этом говорится в презентации к свежему брифингу НБУ по монетарной политике.

Национальный банк резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В 2024 году ожидается увеличение отрицательного сальдо текущего счета на 74% — с $9,7 млрд до $16,9 млрд (в октябре прогнозировалось увеличение на 50% с $7,3 млрд до $11 млрд), а в 2025 году — еще на 17% до $19,8 млрд (ранее — на 60% до $17,6 млрд).

Международные резервы на конец 2024 года прогнозируют на уровне $40,4 млрд (в прошлом прогнозе — $44,7 млрд), на конец 2025 года — $42,1 млрд (в прошлом прогнозе — $45 млрд).

Читайте также: В Нацбанке ожидают, что Украина в этом году получит $37 млрд международной помощи

Текущий счет — главная составляющая сводного платежного баланса, который показывает соотношение платежей за границу и поступление денег из-за границы.

К текущему счету относятся результаты торговли товарами и услугами, выплата дивидендов и прямые платежи (например, переводы от работников). Если баланс текущего счета формируется с отрицательным сальдо, это указывает на отток валюты из страны.

Другой составляющей платежного баланса является счет капитала, включающий прямые иностранные инвестиции, долговые обязательства и торговые кредиты.

Если поступлений по счету капитала будет недостаточно, разницу придется перекрывать из международных резервов. Другой вариант — ослабление гривны, которое приведет к удорожанию импорта и уменьшению спроса на него.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
25 января 2024, 18:28
#
В НБУ похоже сидят фантазёры, у которых видимо проблемы с математикой.

Импорт сейчас превышает экспорт примерно на 40 млрд $, значит эту сумму НБУ придётся продать на межбанке, т. е. больше 3 млрд. $ ежемесячно.

Помощи на эту сумму нет и даже не обсуждается (обсуждается примерно 20−25 млрд внешней помощи и то под большим вопросом), то есть придётся продавать ЗВР.

Думаю уже в начале февраля выйдет новость что ЗВР сократились с 40.5 до 37.5−38 млрд примерно. В начале марта если помощь так и не примут — скорее всего до примерно 34−35 млрд.

К концу лета хорошо если останется 20 млрд$, если примут частичную помощь — может немного больше. В сентябре ещё погашения еврооблигаций, которые пока что не реструктуризировали и не отсрочили.

Но в табличке у них ЗВР выше 40 млрд$ на конец 2024 года. Молчу уже за следующие годы, где при возможном Трампе наверное будут «заливать ещё больше долларами с США бюджет» ).

Сказочники, что сказать.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
25 января 2024, 18:52
#
Трампа немає, це факт. Все інше ваші фантазії
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
25 января 2024, 19:07
#
Ага, Трампа не существует, это наверное выдуманный фантастический герой из Симпсонов, президентство которого (по вашей версии) 100% исключено :) Ну-ну))

Сколько там уже в 2024 году выдали денег с США? Можете назвать цифры?
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
25 января 2024, 18:31
#
У США військовий бюджет мирного часу, а РФ вже тріщить від видатків на военщину
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
25 января 2024, 18:53
#
Какое отношение военный бюджет США имеет к НБУ? :) Или украинский бюджет это уже бюджет США?)))
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
25 января 2024, 19:02
#
А яке відношення Patriot та F-16 мають до України?
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
25 января 2024, 19:09
#
Вы пишете свой комментарии во-первых, в новости про НБУ, а во-вторых — с какой кстати оборонный бюджет США имеет отношение к оборонному бюджету Украины?

Хотят США — дадут помощь, не захотят — не дадут, наличие у США денег и оружия не обозначает. что всё это доступно автоматически Украине. хотя такие как вы и украинские власти — привыкли считать иначе :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает dimon120061 и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами