Национальный банк резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины. Об этом говорится в презентации к свежему брифингу НБУ по монетарной политике.
НБУ резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины
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В 2024 году ожидается увеличение отрицательного сальдо текущего счета на 74% — с $9,7 млрд до $16,9 млрд (в октябре прогнозировалось увеличение на 50% с $7,3 млрд до $11 млрд), а в 2025 году — еще на 17% до $19,8 млрд (ранее — на 60% до $17,6 млрд).
Международные резервы на конец 2024 года прогнозируют на уровне $40,4 млрд (в прошлом прогнозе — $44,7 млрд), на конец 2025 года — $42,1 млрд (в прошлом прогнозе — $45 млрд).
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Текущий счет — главная составляющая сводного платежного баланса, который показывает соотношение платежей за границу и поступление денег из-за границы.
К текущему счету относятся результаты торговли товарами и услугами, выплата дивидендов и прямые платежи (например, переводы от работников). Если баланс текущего счета формируется с отрицательным сальдо, это указывает на отток валюты из страны.
Другой составляющей платежного баланса является счет капитала, включающий прямые иностранные инвестиции, долговые обязательства и торговые кредиты.
Если поступлений по счету капитала будет недостаточно, разницу придется перекрывать из международных резервов. Другой вариант — ослабление гривны, которое приведет к удорожанию импорта и уменьшению спроса на него.
Комментарии - 7
Импорт сейчас превышает экспорт примерно на 40 млрд $, значит эту сумму НБУ придётся продать на межбанке, т. е. больше 3 млрд. $ ежемесячно.
Помощи на эту сумму нет и даже не обсуждается (обсуждается примерно 20−25 млрд внешней помощи и то под большим вопросом), то есть придётся продавать ЗВР.
Думаю уже в начале февраля выйдет новость что ЗВР сократились с 40.5 до 37.5−38 млрд примерно. В начале марта если помощь так и не примут — скорее всего до примерно 34−35 млрд.
К концу лета хорошо если останется 20 млрд$, если примут частичную помощь — может немного больше. В сентябре ещё погашения еврооблигаций, которые пока что не реструктуризировали и не отсрочили.
Но в табличке у них ЗВР выше 40 млрд$ на конец 2024 года. Молчу уже за следующие годы, где при возможном Трампе наверное будут «заливать ещё больше долларами с США бюджет» ).
Сказочники, что сказать.
Сколько там уже в 2024 году выдали денег с США? Можете назвать цифры?
Хотят США — дадут помощь, не захотят — не дадут, наличие у США денег и оружия не обозначает. что всё это доступно автоматически Украине. хотя такие как вы и украинские власти — привыкли считать иначе :)