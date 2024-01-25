НБУ резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины

Национальный банк резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины. Об этом говорится в презентации к свежему брифингу НБУ по монетарной политике.

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В 2024 году ожидается увеличение отрицательного сальдо текущего счета на 74% — с $9,7 млрд до $16,9 млрд (в октябре прогнозировалось увеличение на 50% с $7,3 млрд до $11 млрд), а в 2025 году — еще на 17% до $19,8 млрд (ранее — на 60% до $17,6 млрд).

Международные резервы на конец 2024 года прогнозируют на уровне $40,4 млрд (в прошлом прогнозе — $44,7 млрд), на конец 2025 года — $42,1 млрд (в прошлом прогнозе — $45 млрд).

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Текущий счет — главная составляющая сводного платежного баланса, который показывает соотношение платежей за границу и поступление денег из-за границы.

К текущему счету относятся результаты торговли товарами и услугами, выплата дивидендов и прямые платежи (например, переводы от работников). Если баланс текущего счета формируется с отрицательным сальдо, это указывает на отток валюты из страны.

Другой составляющей платежного баланса является счет капитала, включающий прямые иностранные инвестиции, долговые обязательства и торговые кредиты.

Если поступлений по счету капитала будет недостаточно, разницу придется перекрывать из международных резервов. Другой вариант — ослабление гривны, которое приведет к удорожанию импорта и уменьшению спроса на него.