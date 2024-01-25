В НБУ улучшили ожидания по инфляции на 2024 год

Национальный банк Украины улучшил свои ожидания по индексу потребительских цен в 2024 году с 9,8% до 8,6%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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По словам Пышного, несмотря на ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году, она будет оставаться умеренной и вернется в целевой диапазон в 2025 году.

Инфляция находится в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы. С середины года она ускорится из-за исчерпания эффектов рекордных прошлогодних урожаев.

Дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

«Однако инфляция будет оставаться умеренной, в том числе благодаря мерам НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов. Ожидается, что она составит 8,6% в конце года», — отметил Пышный.

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В 2025 году инфляция вернется в целевой диапазон, замедлившись до 5,8% к концу года, а в 2026 году — к цели 5%. Этому будет способствовать прежде всего допускаемое в прогнозе снижение рисков безопасности.

«Это обеспечит всеобщее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы. Весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ», — подчеркнул глава Нацбанка.

Напомним

По данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году.