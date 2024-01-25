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25 января 2024, 14:21 Читати українською

В Нацбанке ожидают, что Украина в этом году получит $37 млрд международной помощи

По базовому сценарию прогноза НБУ, Украина в 2024 году получит около $37 млрд в виде внешних кредитов и грантов. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По базовому сценарию прогноза НБУ Украина в 2024 году получит около 37 млрд дол.
Фото:depositphotos

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«Благодаря внешней поддержке и последовательной политике НБУ международные резервы Украины в 2023 году выросли на 42% и достигли $40,5 млрд. Международная помощь будет оставаться основным источником притока капитала в страну и дальше. Несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет возобновлена в ближайшие месяцы. По базовому сценарию прогноза НБУ Украина в 2024 году получит около $37 млрд в виде внешних кредитов и грантов», — отметил Пышный.

По словам Пышного, по мере ожидаемого снижения рисков безопасности в последующие годы Украина будет восстанавливать способность к самостоятельному финансированию собственных потребностей, поэтому объемы официального внешнего финансирования будут постепенно уменьшаться (до около $25 млрд в 2025 году и $12 млрд в 2026 году). В то же время этой помощи будет достаточно для поддержания достаточного уровня международных резервов.

Читайте: Международная финансовая помощь не безусловна: что делать Украине

Прогнозируется, что их объем будет колебаться в пределах $37−42 млрд в течение 2024−2026 годов и будет достаточным для обеспечения курсовой устойчивости. Вместе с внутренними рыночными привлечениями международная поддержка также позволит профинансировать все еще значительные фискальные потребности правительства.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
25 января 2024, 15:30
#
В Нацбанку очікують, що Україна цього року отримає $37 млрд міжнародної допомоги.

На данный момент если не ошибаюсь — утверждено в лучшем случае несколько миллиардов на 2024 год от разных доноров, решений от ЕС/США и МВФ пока что нет.

Но уже на это «рассчитывают». Уменьшать свои расходы например путём уменьшения коррупции или каких-то изменений во внутренней политике и экономике — не особо кому-то нужно, зачем? Все равно же деньги дадут, Кулеба сказал этот вопрос уже решён (22 декабря).

Сейчас даже в проектах нет помощи на такую сумму. Максимум Е С хотел принять если «обойдут Орбана» — около 8 млрд на 2024 год, и крайнемаловероятно — но возможно — США удастся выделить около 10 млрд, что всего лишь половина от нужной суммы. МВФ под вопросом, а других доноров не хватит и не факт что они все будут помогать при отсутствии помощи США/ЕС.

Поэтому или будут резать как говорят выплаты бюджетникам или пенсионерам (что это спровоцирует, интересно?), или печатный станок — других вариантов пока не видно.
+
+30
Riojas
Riojas
25 января 2024, 15:34
#
Если взяться за контрабанду с тем же рвением, с которым они взялись за уклонистов, то общий объем таможенных сборов как минимум удвоится. Но это сложно конечно.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
25 января 2024, 15:38
#
100%
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
25 января 2024, 16:11
#
Такі панікери як ти купували долари по 42 в 2022 і казали що долар по 40 і дешевше ви вже ніколи не побачите
+
+15
TAN72
TAN72
25 января 2024, 16:17
#
Покупка доллара по любому курсу у нас скоро войдёт в ранг-, изменена род....,.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
25 января 2024, 16:41
#
А зараз ті хто купив долари по 42 в 2022 моляться щоб Україна не отримала допомогу. Бо тільки так вони можуть вийти зі своїх збитків
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
25 января 2024, 16:36
#
Вы уже десятка два комментариев оставили про доллар по 42.
Эти люди во-первых, не в убытках, а в долларе.

Во-вторых, как только курс будет 42 — то что будете делать?

— писать дальше, но уже новую цифру скажем про «паникёров по 45» при малейшем движении вниз и т. д.
— перестанете писать про курс
— как вариант пропадёте и/или зарегистрируетесь под другим именем

В чём смысл таких комментариев? Люди покупают доллар не потому, что он по 42 или по 36, а потому что понимают к чему катится гривна вместе с украинской экономикой, при такой коррупции.

А я не паникую, во-первых, потому что мне паниковать нечего и я ещё раз убеждаюсь что правильно сделал, что уехал от такой коррупционной системы — меня эти изменения уже никак не зацепят, а во-вторых — даже те люди кто купили по 42 доллар вряд ли паникуют, просто придёт момент когда они начнут ещё раз убеждаться, что сделали правильно на фоне всех комментаторов, которые рассказывали что Украину завалили долларами и вообще скоро 28 курс :)
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