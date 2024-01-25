В Нацбанке ожидают, что Украина в этом году получит $37 млрд международной помощи

По базовому сценарию прогноза НБУ , Украина в 2024 году получит около $37 млрд в виде внешних кредитов и грантов. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

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«Благодаря внешней поддержке и последовательной политике НБУ международные резервы Украины в 2023 году выросли на 42% и достигли $40,5 млрд. Международная помощь будет оставаться основным источником притока капитала в страну и дальше. Несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет возобновлена в ближайшие месяцы. По базовому сценарию прогноза НБУ Украина в 2024 году получит около $37 млрд в виде внешних кредитов и грантов», — отметил Пышный.

По словам Пышного, по мере ожидаемого снижения рисков безопасности в последующие годы Украина будет восстанавливать способность к самостоятельному финансированию собственных потребностей, поэтому объемы официального внешнего финансирования будут постепенно уменьшаться (до около $25 млрд в 2025 году и $12 млрд в 2026 году). В то же время этой помощи будет достаточно для поддержания достаточного уровня международных резервов.

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Прогнозируется, что их объем будет колебаться в пределах $37−42 млрд в течение 2024−2026 годов и будет достаточным для обеспечения курсовой устойчивости. Вместе с внутренними рыночными привлечениями международная поддержка также позволит профинансировать все еще значительные фискальные потребности правительства.