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25 января 2024, 15:18 Читати українською

Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего

На уровень оплаты труда в 2023 году продолжали влиять факторы 2022 — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно: временная потеря значительной территории, разрушение инфраструктуры и предприятий, существенные перманентные разрушения логистики и значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом. Об этом говорится в обзоре Минэкономики.

На уровень оплаты труда в 2023 году продолжали влиять факторы 2022 — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно: временная потеря значительной территории, разрушение инфраструктуры и предприятий, существенные перманентные разрушения логистики и значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом.
Фото: НБУ

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«В то же время отечественные предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране», — говорится в обзоре.

У кого самая высокая зарплата

Минэкономики приводит данные Госстата за 9 месяцев 2023 года, согласно которым самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она за год выросла с 29 967 грн. в месяц до 36 877 грн.

На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». В этой категории среднемесячные зарплаты выросли с 27215 грн до 33359 грн.

Далее следует «Профессиональная, научная и техническая деятельность», где зарплаты выросли с 19 750 грн. до 22 622 грн.

Самая низкая зарплата

Меньше платят строителям. В категории «Строительство» среднемесячная зарплата выросла с 9510 грн до 11849 грн.

«Временное размещение и организация» — рост с 9 215 грн до 11 892 грн.

В сфере «Образование» зарплата выросла с 11532 грн до 20088 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк прогнозирует рост зарплат украинцев из-за нехватки квалифицированных работников.

С 1 января «минималка» повысилась с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн.

Второе запланированное на 2024 год повышение состоится 1 апреля — до 8 000 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lamo
Lamo
25 января 2024, 15:48
#
На будівництві схоже всі в чорну працюють, бо ніхто там такі копійки не отримує.
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