Суд принял решение взыскать с россии 1,9 миллиарда гривен по иску Фонда гарантирования

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«Принято первое судебное решение по искам Фонда гарантирования вкладов в российскую федерацию о возмещении ущерба, причиненного банку в результате вооруженной агрессии рф против Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главный офис и почти все активы ПАО «КБ «УФС» находились в г. Донецке и фактически потеряны в результате временной оккупации Донецка и других территорий ОРДЛО подконтрольными россии военными террористическими группировками. Банк был признан неплатежеспособным постановлением НБУ от 14 августа 2014, на основании чего 15 августа 2014 Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в нем временную администрацию.

Общая сумма иска по объему утраченных активов банка на временно оккупированных территориях составила 1,9 млрд грн.

«Судебные решения, подтверждающие ответственность страны-агрессора за нанесенный ущерб, чрезвычайно важны. Поскольку они закладывают правовую основу в перспективе для возмещения потерь, причиненных Россией за годы вооруженной агрессии. Это вопрос экономический и моральный: все разрушения и убытки, понесенные банками и их клиентами в результате развязанной россией войны, должно покрыть государство-агрессор», — заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.